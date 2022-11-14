«Сведбверг навеселе просто». Игрок сборной Казахстана — о натурализованных хоккеистах

Защитник «Барыса» Адиль Бекетаев рассказал о натурализованных хоккеистах сборной Казахстана: Даррене Дице, Джесси Блэкере и Викторе Сведберге.

«В принципе Даррен (Диц. — Прим. «Чемпионата») — очень открытый человек в этом плане. Он много подсказывает. Но большую роль играет языковой барьер, а Даррен говорит на русском. Он может сразу подъехать и сказать, если видит, что кто-то что-то сделал не так. При этом спокойным тоном объяснить. С Джесси (Блэкер — Прим. «Чемпионата») немного сложновато, потому что он на русском не говорит, и сам по себе он человек закрытый. А Сведберг? Виктор навеселе просто (смеётся)», — сказал Бекетаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Полную версию эксклюзивного интервью с защитником «Барыса» Адилем Бекетаевым читайте на «Чемпионате» завтра, 15 ноября в 10:00 мск.