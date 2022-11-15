«Поедешь в Астану играть. Один там будешь жить». Интервью с надеждой казахстанского хоккея

Место в ударном звене «Барыса», первые голы в КХЛ и невероятное внимание со стороны казахстанских болельщиков — всё это недавние приобретения 24-летнего Адиля Бекетаева. До нынешней осени хоккеист хотя и вызывался в национальную команду, не был известен широкой общественности. Но под руководством Андрея Скабелки он внезапно стал незаменимым элементом в системе астанинского клуба.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» один из самых многообещающих защитников Казахстана рассказывает, почему до 13 лет играл в хоккей только зимой, кто из натурализованных иностранцев помогает советами и как в «Барысе» реагируют на критику от главного тренера.

«Казахстанский хоккей на правильном пути»

— Адиль, вы проводите в КХЛ первый полноценный сезон. Как ощущаете себя в новой лиге? В чём главные отличия от чемпионата Казахстана?

— Разница есть, она большая и во всём. Скорость. Надо намного быстрее принимать решения. Ребята мастеровитее, габаритнее. Надо привыкнуть и быстрее подстроиться к этой лиге — тогда уже становится легче.

— На главном казахстанском хоккейном сайте читал спор болельщиков: один говорил, что Бекетаев дорос до КХЛ благодаря чемпионату Казахстана, другой настаивал, что вам в первую очередь помогла МХЛ. Кто победил в споре?

— И тот, и тот отчасти правы. МХЛ дала свои плоды. Я провёл там три сезона, получал много игрового времени и доверия от тренеров. В чемпионате Казахстана мне тоже повезло, что доверяли, получал также много игрового времени. Да и в чемпионате Казахстана тоже немало мастеровитых взрослых игроков. Получал немного опыта от них.

Адиль Бекетаев Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

— Для непосвящённых в казахстанский чемпионат расскажите, что он из себя представляет? Есть три гранда — «Сарыарка», «Номад», «Торпедо» — и все остальные, так?

— Насчёт трёх грандов — нет. Сейчас всё уже немного поменялось. «Сарыарка», понятное дело, неизменный чемпион последних двух сезонов. Но сейчас у нас есть и «Арлан» из Кокшетау — сильная команда.



— В 13 лет вы один уехали в Астану из родного Петропавловска. Расскажите, как дался вам этот переезд?

— Для меня, конечно, было неожиданно, что в 13 лет отец сказал: «Поедешь в Астану играть, один там будешь жить». Но, мне кажется, это закалило меня, потому что жил там не в самых лучших условиях. Постоянно менял квартиры, жил то с братом, то с сестрой. Постоянно переезжал. Было немного тяжело, но самое главное, что я получал хорошие тренировки, мы играли много игр, у меня был хороший тренер в Астане, отличные партнёры.



Мы постоянно боролись за первое место в чемпионате Казахстана, а в Петропавловске такого не было. У нас не было даже ледового дворца — мы только зимой занимались. Просто и я, и отец очень хотели, чтобы я играл в хоккей. Отец дал мне такой толчок. Вообще, родители очень много в меня вкладывали тогда — и деньги, и постоянно приезжали ко мне в Астану.



— Получается, каждая тренировка до 13 лет — «Зимняя классика»… А сейчас по старой памяти выбираетесь на открытый каток?

— Сейчас особо времени уже нет — тем более с этим кахаэловским графиком. Игры через день. Но если есть время и еду в Петропавловск, то с братиком пойти поиграть, покататься можно.



— Что вы в целом можете сказать о системе хоккея в Казахстане? В Петропавловске вот всё-таки построили коробку, кажется, что в «Барысе» стало больше местных воспитанников. Вы, находясь внутри, чувствуете развитие?

— Я считаю, что сейчас казахстанский хоккей на правильном пути. Даже на нашей арене очень много детей занимаются в хоккейной школе «Барыса». Видно, что для них многое делают: живут на арене, питаются, им выдают форму. Мне кажется, тренеры очень сильные. Я не могу сравнить с Петропавловском — там, конечно, всё только зарождается, но в Астане хороший уровень.

Адиль Бекетаев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Сведберг? Виктор навеселе просто»

— А с популярностью как? Кажется, раньше на «Барыс» ходило очень много людей — сейчас обратная ситуация: арена часто не заполняется и наполовину…

— Мне кажется, всё зависит от результатов команды. У нас сейчас не самый лучший период. Качели — то выиграем, то проиграем. Бывают серии поражений, бывают — победные. Когда два-три года назад «Барыс» шёл на первом-втором месте, арена была полная. Всё равно болельщики ходят смотреть, как команда выигрывает. А сейчас мы хотим выигрывать, но не всегда получается. Но ещё и от соперника зависит: на матче с Магнитогорском у нас была почти полная арена.



— Как раз о поражениях. Как изнутри команды вы видите причины неудачных результатов?

— Тяжело ответить. Не знаю, что у нас происходит. Домашние матчи играем вроде неплохо, а проигрываем в основном на выезде. Мы не знаем, почему так происходит. Вроде всё стараемся делать также, играем в наш хоккей до определённого времени. Потом пропускаем один гол, и со стороны может показаться, что у нас руки опускаются. Но нет — всё равно стараемся переломить ход матча. А внутри команды никто не паникует. Сезон длинный. Надо окончательно найти свою игру, схватиться за неё и продолжать.

— В «Барысе» и сборной Казахстана всегда было много натурализованных игроков. Какую роль иностранцам отводят в коллективе? Они просто играют в хоккей или, скажем, тренеры просят их более активно делиться опытом с местными игроками?

— Мне кажется, их главная задача здесь — играть в хоккей, показывать результат, набирать очки и приносить пользу команде. От них больше этого ждут.



— Из натурализованных защитников можно вспомнить Блэкера, Дица, Сведберга. От кого-то из них научились чему-то новому?

— В принципе, Даррен — очень открытый человек в этом плане. Он много подсказывает. Но большую роль играет языковой барьер, а Даррен говорит на русском. Он может сразу подъехать и сказать, если видит, что кто-то что-то сделал не так. При этом спокойным тоном объяснить. С Джесси немного сложновато, потому что он на русском не говорит, и сам по себе он человек закрытый. А Виктор? Виктор навеселе просто (смеётся).

Виктор Сведберг Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— В первые годы за «Барыс» играл только один этнический казах — Талгат Жайлауов. В итоге у него получилась отличная карьера в КХЛ. Насколько это популярный игрок в Казахстане? Было ли такое, что детские тренеры Жайлауова ставили в пример?

— Да, безусловно. Талгат, наверное, считается легендой казахстанского хоккея из числа недавно закончивших хоккеистов. Майка висит под сводами арены. В его родном городе Усть-Каменогорске нарисован его огромный портрет на весь дом.



— Сейчас вы в большинстве матчей играете по 18-20 минут, а до этой осени у вас была только одна игра в лиге. Что произошло? Это вы так спрогрессировали за лето или всё дело в доверии тренеров?

— Я не скажу, что за лето на голову добавил. Готовился так же, как и обычно. Да, возможно, прибавилось доверие тренеров. Сразу с предсезонки меня начали наигрывать в первой паре, в первой пятёрке с легионерами. Может быть, так получилось, что хорошо проводил товарищеские матчи, заслужил доверие тренеров и по сей день если играю, то играю в первой паре. Но всё равно надо держать стабильность, не проседать.

— Вообще, насколько сложным получился ваш путь в КХЛ? У вас было чувство, что рано или поздно попадёте в лигу, или нет?

— Цель попасть в КХЛ была. Возможно, она была не очень реалистичной — особенно когда уезжал из Петропавловска. Но когда попал в систему усть-каменогорского «Торпедо» и начал играть на нормальном уровне, уже начал понимать, что шансы есть, можно попробовать.

«Дай полшанса канадцам – они реализуют»

— На чемпионате мира Казахстан играл в том числе с Канадой. Был ли этот матч особенным для вас? И как вам игралось против игроков НХЛ — Барзала, Комтуа, Шабо?

— Сначала на них смотришь по телевизору, а потом играешь против них на льду. Хотелось самому себе доказать, что мы не хуже и можем играть также. В принципе, тот матч мы сыграли неплохо, проиграли 3:6. Да, они забили свои голы. Мастеровитые ребята: дай полшанса — они реализуют. Но мы не были мальчикам для битья, а сам матч был очень интересным.

— В целом какие ощущения остались у вас от чемпионата мира?

— Результат, конечно, не самый положительный. Сама атмосфера отличная, много разных сборных, и поиграть против них — это большой опыт. Тем более играешь за национальную команду — особенное чувство.



— Вы начинали как нападающий и совсем недавно сменили амплуа. Сейчас вы были бы готовы матч-другой помочь Михайлису в атаке?

— Если так нужно будет команде, если будет не хватать нападающих, то почему нет. А так, чтобы я сам попросился — нет. В защите мне сейчас больше нравится.

Адиль Бекетаев в борьбе с игроками «Автомобилиста» Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

— «Барыс» начинал этот сезон как клуб из Нур-Султана, а продолжает как клуб из Астаны. Как к обратному переименованию относятся в команде и вообще в городе?

— На самом деле, это мимо нас прошло. Немного пошутили над этим, но потом быстро забыли.



— А на форме ничего не пришлось менять?

— Мне кажется, у нас «Нур-Султан» до сих пор на спине написано…



— Новая эмблема вам нравится, кстати?

— Поначалу мне казалось, что старая лучше. Но сейчас уже вроде привык. Новая тоже хорошая.

— За последний месяц в Казахстан приехало много россиян. Чувствуется ли этот массовый приток на улицах Астаны?

— Мне кажется, для людей, которые больше ходят по городу, это заметно. А мы, что у нас… Из дома — на арену, с арены — домой, игры, игры. Но когда идёшь в торговый центр, не так сложно понять, из России человек или из Казахстана. И даже вокруг дома у меня появилось больше машин с русскими номерами.

— Кто тот защитник, на которого вы равняетесь?

— Ладно, скажу: «Хедман».

— Против какого игрока КХЛ сложнее было сложнее всего играть?

— Петров и Радулов из Казани, наверное.

— Ваша личная цель на этот сезон?

— Стать стабильным игроком основного состава, показывать стабильную игру и помогать команде по максимуму.

— А командная? Вы боретесь за плей-офф, за победу в первом раунде?..

— Не-не, у нас общая цель не первый раунд, а дойти как можно дальше. Это уже было при Андрее Владимировиче [Скабелке], что команда проходила первый раунд и могла пройти второй. Я думаю, мы сейчас найдём свою игру, наладим всё. У нас большие цели. Я надеюсь, на попадании в плей-офф или одном раунде мы не остановимся.

— Три главные достопримечательности Казахстана?

— «Медеу» в Алмате, «Байтерек» в Астане и Катон-Карагай в Восточном Казахстане — там как в Швейцарии.

— Любимое слово на казахском?

— Тяжело… Скажу: «Алга, «Барыс» (вперёд, «Барыс». — Прим. «Чемпионата»)!