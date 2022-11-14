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«Спартак» в первом матче под руководством Гришина обыграл по буллитам московское «Динамо»

«Спартак» в первом матче под руководством Гришина обыграл по буллитам московское «Динамо»
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В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Динамо» принимало на своём льду «Спартак». Победу по буллитам со счётом 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0) одержали гости.

На второй минуте первого периода счёт открыл форвард гостей Фил Вароне с передачи Джоуи Кина. На 18-й минуте первого периода вторую шайбу красно-белых забросил Джоуи Кин с передач Андрея Локтионова и Александра Хохлачёва.

На четвёртой минуте второго периода сократил отставание в счёте Андрей Миронов с передач Эрика О'Делла и Джордана Уила. В конце второго периода Эрик О'Делл с передачи Дмитрия Рашевского сделал счёт 2:2.

В буллитной серии лучше оказались гости.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2022, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Б
Спартак
Москва
0:1 Вароне (Кин) – 01:48 (4x3)   0:2 Кин (Локтионов, Хохлачёв) – 17:44 (5x4)   1:2 Миронов (О'Делл, Уил) – 23:39 (4x3)   2:2 О'Делл (Малышев, Рашевский) – 38:12 (5x5)   2:3 Старченко – 65:00 (ПБ)

Следующий матч «Динамо» проведёт дома с «Адмиралом» 17 ноября. «Спартак» примет «Северсталь» 16 ноября.

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