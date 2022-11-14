«Спартак» в первом матче под руководством Гришина обыграл по буллитам московское «Динамо»

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Динамо» принимало на своём льду «Спартак». Победу по буллитам со счётом 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0) одержали гости.

На второй минуте первого периода счёт открыл форвард гостей Фил Вароне с передачи Джоуи Кина. На 18-й минуте первого периода вторую шайбу красно-белых забросил Джоуи Кин с передач Андрея Локтионова и Александра Хохлачёва.

На четвёртой минуте второго периода сократил отставание в счёте Андрей Миронов с передач Эрика О'Делла и Джордана Уила. В конце второго периода Эрик О'Делл с передачи Дмитрия Рашевского сделал счёт 2:2.

В буллитной серии лучше оказались гости.

Следующий матч «Динамо» проведёт дома с «Адмиралом» 17 ноября. «Спартак» примет «Северсталь» 16 ноября.