«Спартак» в первом матче под руководством Гришина обыграл по буллитам московское «Динамо»

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Динамо» принимало на своём льду «Спартак». Победу по буллитам со счётом 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0) одержали гости.
На второй минуте первого периода счёт открыл форвард гостей Фил Вароне с передачи Джоуи Кина. На 18-й минуте первого периода вторую шайбу красно-белых забросил Джоуи Кин с передач Андрея Локтионова и Александра Хохлачёва.
На четвёртой минуте второго периода сократил отставание в счёте Андрей Миронов с передач Эрика О'Делла и Джордана Уила. В конце второго периода Эрик О'Делл с передачи Дмитрия Рашевского сделал счёт 2:2.
В буллитной серии лучше оказались гости.
Следующий матч «Динамо» проведёт дома с «Адмиралом» 17 ноября. «Спартак» примет «Северсталь» 16 ноября.
- 14 ноября 2022
-
22:36
-
22:28
-
22:17
-
22:14
-
22:00
-
21:57
-
21:43
-
21:23
-
21:17
-
21:12
-
21:00
-
20:24
-
20:07
-
19:53
-
19:29
-
18:41
-
18:29
-
18:22
-
18:08
-
17:54
-
17:38
-
17:29
-
17:24
-
17:13
-
16:56
-
16:40
-
16:36
-
16:30
-
16:17
-
16:11
-
16:00
-
16:00
-
15:55
-
15:48
-
15:28