Защитник «Барыса» рассказал о различиях между КХЛ и чемпионатом Казахстана

Защитник «Барыса» Адиль Бекетаев рассказал о различиях между Континентальной хоккейной лигой и чемпионатом Казахстана.

«Разница есть, она большая и во всём. Скорость. Надо намного быстрее принимать решения. Ребята мастеровитее, габаритнее. Надо привыкнуть и быстрее подстроиться к этой лиге — тогда уже становится легче», — сказал Бекетаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Бекетаев в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл за «Барыс» 26 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «-1» и с 14 минутами штрафного времени.

Полную версию эксклюзивного интервью с защитником «Барыса» Адилем Бекетаевым читайте на «Чемпионате»: