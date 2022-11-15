36 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Оттаву» в гостевой встрече

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «островитян» отличились Оливер Вальстрём, Ноа Добсон, Жан-Габриэль Пажо и Брок Нельсон (пустые ворота). У «Сенаторз» забрасывали Дрейк Батерсон и Клод Жиру.

22-летний российский защитник «Айлендерс» Александр Романов провёл на льду 19 минут 29 секунд и не отметился результативными действиями, завершив игру с коэффициентом полезности «+1».

Ворота «Нью-Йорка» в этом матче защищал Семён Варламов, отразивший 36 из 38 бросков. У его визави из «Оттавы» Кэма Тальбо – 31 сейв.

Напомним, «Нью-Йорк Айлендерс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 22 очка в 17 встречах. «Оттава Сенаторз» (11) – на предпоследнем, 15-м, месте.