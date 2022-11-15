Вудкрофт — о 2:7: это СКА, они становятся как акулы, когда чуют кровь

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги поражения от СКА (2:7) и назвал причины провального третьего периода.
«Разочарован результатом. 48 минут была равная игра. Но мы не вовремя допустили ошибки, получили удаления, ошибались в меньшинстве, и соперник разошёлся по полной программе. Пытались дать отпор после двух голов СКА в большинстве, но молодой игрок сделал ошибку, соперник забил «два на один». Плохие 10 минут, но это хоккей. Мы должны вынести из этого урок и понимать, что против такого соперника надо быть готовым биться все 60 минут. 48 минут мы хорошо бились, играли дисциплинированно. Но это СКА, я их знаю лучше всех. Они становятся как акулы, когда чуют кровь. Сегодня они показали это в эти 10 минут», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Минское «Динамо» после поражения занимает шестое место в таблице Западной конференции.
- 15 ноября 2022
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