Сергей Бобровский – лучший игрок матча «Флорида» – «Вашингтон»

В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2.



Первой звездой матча был признан российский голкипер Сергей Бобровский, который сумел отразить 40 бросков по своим воротам. Вторым стал Александр Барков, у которого дубль из голевых передач и один гол. Третьим стал Джон Карлсон, который набрал 2 (1+1) очка.



На 6-й минуте матча счёт открыл форвард хозяев Александр Барков. На 24-й минуте Сэм Райнхарт удвоил преимущество победителей. На 36-й минуте одну шайбу отыграл Дилан Строум. Но на 48-й минуте у хозяев был точен Ник Казинс. На 52-й минуте Джон Карлсон отыграл ещё одну шайбу для гостей. На 58-й минуте за хозяев отличился Картер Вераге. Спустя ещё две минуты он сделал дубль, поставив точку в матче.



Российский нападающий гостей Александр Овечкин вновь не отличился. Он заработал коэффициент полезности «-1». У другого россиянина Евгения Кузнецова – «-2».

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