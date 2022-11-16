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«Вашингтон» потерпел второе поражение подряд, Овечкин снова не набрал очки

«Вашингтон» потерпел второе поражение подряд, Овечкин снова не набрал очки
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

На 6-й минуте матча счёт открыл форвард хозяев Александр Барков. На 24-й минуте Сэм Райнхарт удвоил преимущество победителей. На 36-й минуте одну шайбу отыграл Дилан Строум. Но на 48-й минуте у хозяев был точен Ник Казинс. На 52-й минуте Джон Карлсон отыграл ещё одну шайбу для гостей. На 58-й минуте за хозяев отличился Картер Вераге. Спустя ещё две минуты он сделал дубль, поставив точку в матче.

Российский нападающий гостей Александр Овечкин вновь не отличился. Он заработал коэффициент полезности «-1». У другого россиянина Евгения Кузнецова – «-2».

Вратарь команды победителей Сергей Бобровский совершил 40 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2022, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Барков – 05:45 (5x5)   2:0 Райнхарт (Экблад, Ткачук) – 23:46 (5x4)   2:1 Строум (Снивли, Карлсон) – 35:04 (4x4)   3:1 Казинс (Форслинг, Ткачук) – 47:02 (5x5)   3:2 Карлсон (Густафссон, Манта) – 51:15 (6x5)   4:2 Вераге (Барков, Монтур) – 57:00 (5x5)   5:2 Вераге (Ткачук, Барков) – 58:36 (en)
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