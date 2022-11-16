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Российский защитник Мироманов забил красивейшую шайбу в сольном проходе в матче АХЛ

Российский защитник Мироманов забил красивейшую шайбу в сольном проходе в матче АХЛ
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Сегодня в Тусоне прошёл матч регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги между «Тусон Роадраннерс» и «Хендерсон Сильвер Найтс» (фарм-клуб «Вегас Голден Найтс»). Победу в матче одержали гости со счётом 7:1.

В середине первого периода российский защитник «Хендерсона» Даниил Мироманов совершил сольный проход, который увенчался красивейшей заброшенной шайбой. Защитник подобрал шайбу за своими воротами и, обыграв по пути троих соперников, точным броском поразил ворота «Тусона».

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В текущем сезоне АХЛ Мироманов принял участие в 11 матчах, в которых записал на свой счёт восемь (3+5) очков при показателе полезности «-6». В текущем сезоне НХЛ 25-летний защитник участия не принимал. В сезоне-2021/2022 Мироманов провёл в НХЛ за «Вегас Голден Найтс» 11 игр.

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