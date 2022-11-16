Показатель полезности Овечкина — «-15». Хуже только у одного игрока в НХЛ

В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

Российский нападающий гостей Александр Овечкин результативными баллами не отметился. Он заработал коэффициент полезности «-1». Всего в текущем сезоне россиянин имеет показатель полезности «-15». Хуже Овечкина среди всех хоккеистов НХЛ сезона-2022/2023 по этому статистическому показателю выступает лишь форвард «Сент-Луис Блюз» Джордан Кайру с «-17».

Напомним, на счету 37-летнего Александра Овечкина в нынешнем сезоне восемь голов и шесть результативных передач в 18 проведённых матчах.