«Сегодня он заработал свои $ 10 млн!» Шоу вратаря Бобровского продлило мучения Овечкина

В этом году у «Флориды» больше нет очевидного первого номера. Сергей Бобровский начинал сезон и провёл шесть из первых восьми матчей, затем фокус сместился на его молодого конкурента Спенсера Найта. Тот выступал гораздо удачнее – в то время как Сергей добился лишь трёх побед, американец выиграл пять из семи встреч. Последние 10 дней Бобровский вообще не играл, и главному тренеру Полу Морису пришлось прояснять ситуацию.

«Мы провели несколько разговоров, и я уверен, что Бобровский понимает, почему в последних матчах играл Найт и о чём я думаю. Я не буду давать кому-то играть сериями по 10 матчей, потому что «Флориде» это не принесёт пользы. Оба парня должны играть. Матчей всем хватит, мы не хотим задействовать только одного вратаря. Мы хотим, чтобы они могли поймать ритм, когда хорошо играют», — объяснял он.

Сегодня вновь пришла очередь Бобровского, он занял место в воротах на матч с «Вашингтоном» и был неотразим. В первых двух периодах «столичные» только разогревались и не доставляли ему много проблем. Александр Барков открыл счёт после серии потерь «Вашингтона» в своей зоне. Сначала ошибся Джон Карлсон, но шайба в итоге пришла к Александру Овечкину. Он махнул по ней и выдал пас под бросок на Баркова.

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Овечкин заработал очередной «минус», в этом сезоне он один из худших игроков лиги по показателю полезности («-15», хуже дела только у Джордана Кайру из «Сент-Луиса»). Сегодня капитан «Вашингтона» вновь не набрал очков, а Бобровский, устроивший вратарское шоу, продлил мучения Александра Великого и его безголевую серию до четырёх матчей. Тем не менее россиянин по-прежнему остаётся лучшим снайпером и бомбардиром «Кэпс». Против «Флориды» Овечкин отметился тремя бросками по воротам и четырьмя силовыми приёмами, в том числе – на Густаве Форслинге, от нашего форварда защитник отлетел как от стенки.

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Во втором периоде «Флорида» реализовала большинство и упрочила своё преимущество. «Вашингтон» тоже забил, но в формате «четыре на четыре», после чего в третьем периоде обрушил на «пантер» всю мощь своей атаки. Начало двадцатиминутки они не вылезали из зоны атаки, обрушивая на Бобровского один бросок за другим. Только за этот период Сергей отразил 21 бросок, а всего за матч сделал 41 сейв! Он всё же пропустил ещё раз – от Джона Карлсона на пятачке, после двух рикошетов, но с такой шайбой невозможно было справиться.

Несмотря на то что игра проходила в основном в зоне «Флориды», именно хозяева сумели забросить ещё три шайбы (одну – в пустые ворота), доведя матч до победы. Бобровский был признан первой звездой матча, но после игры, как всегда, скромно отдал должное партнёрам: «Чувствовал себя хорошо, видел шайбу. Ребята помогали мне перед воротами. Мы уважаем «Вашингтон». Это важные два очка для нас», — сказал россиянин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Больше даже не ставьте Бобровского под сомнение. Сегодня он был великолепен. В определённых моментах команда ему не помогала, но он дал «пантерам» шанс на победу», — отметил журналист Дэвид Махер.

«Что за игра в исполнении Сергея Бобровского! Парень просидел в запасе больше недели, пока Спенсер Найт показывал прогресс. Боб сказал – не торопитесь, когда разговор заходит о том, кто является первым номером команды. И сделал 41 сейв с 43 бросков. Сегодня он заработал свои $ 10 млн!» — отметил ведущий подкаста о «Флориде» Армандо Велез.