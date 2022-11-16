Епанчинцев — о 2:3 от «Трактора»: буллиты не наш конёк, но в целом доволен домашней серией

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев остался доволен волевыми и физическими качествами подопечных, несмотря на поражение по буллитам в матче с «Трактором» (2:3 Б).

«Хороший хоккей с обеих сторон. Проигрывали 0:2, но нашли в себе характер и отыгрались, потом провели хороший третий период. Были опасные моменты, которые, к сожалению, мы не реализовали. В первом периоде проигрывали в движении, позиционной обороне, но проблем с физикой не было, как потом игра показала, просто проспали немножко начало. Буллиты не наш конёк пока. Я всегда говорю, что буллиты — это продолжение игры. В целом довольны домашней серией», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

Хабаровский клуб провёл четыре домашних матча, в которых одержал три победы, набрав семь очков. «Амур» в следующем матче сыграет в гостях с «Барысом» 19 ноября.