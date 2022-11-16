Молодёжная сборная России выиграла Кубок Будущего, обыграв команду Беларуси U20
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Юбилейный» закончился очередной матч Кубка Будущего, в котором встречались молодёжные сборные России и Беларуси. Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).
Лига Ставок Кубок Будущего. Кубок Будущего
16 ноября 2022, среда. 15:00 МСК
Россия U20
Окончен
3 : 0
Беларусь U20
1:0 Меховов (Перевалов) – 22:51 (5x5) 2:0 Сапунов (Березовский) – 33:00 (5x5) 3:0 Точилкин (Перевалов, Лазутин) – 42:31 (5x5)
На 23-й минуте Иван Меховов с передачи Александра Перевалова вывел российскую сборную вперёд. На 34-й минуте Владислав Сапунов после паса Михаила Березовского удвоил преимущество подопечных Владимира Филатова. На 43-й минуте Герман Точилкин в третий раз поразил ворота белорусской команды. Очки за результативные передачи получили Александр Перевалов и Даниил Лазутин.
Таким образом, молодёжная сборная России набрала шесть очков после трёх матчей и стала победителем Кубка Будущего.
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