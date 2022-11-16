Гавриков стал пятым защитником в истории НХЛ с двумя первым голами в сезоне в овертайме

Российский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков забросил шайбу в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз». Для игрока этот гол стал вторым в сезоне — и оба забиты за пределами основного времени.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Гавриков стал лишь пятым защитником в истории лиги, который забросил не менее двух первых шайб в сезоне именно в овертайме. Ранее такое удавалось лишь Расмусу Ристолайнену (два в сезоне-2016/2017), Алеку Мартинесу (два в сезоне-2016/2017), Оливеру Экман-Ларссону (два в сезоне-2014/2015), Джеку Джонсону (два в сезоне-2011/2012) и Бренту Сибруку (по два в сезоне-2009/2010 и сезоне-2005/2006).

Напомним, в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 в овертайме.