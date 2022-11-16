Канадско-немецкий нападающий «Автомобилиста» рассказал, почему остался в России
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Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек, имеющий гражданства Канады и Германии, объяснил, почему принял решение остаться в России.
«Перед тем как всё случилось, я был на контракте. Я не заметил особенных изменений в повседневной жизни. Мне достаточно комфортно находиться здесь. Я хоккеист, а не политик. Моя работа – играть в хоккей», — сказал Мэйсек в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.
Напомним, канадско-немецкий нападающий выступает за «Автомобилист» с 2019 года. За это время Мэйсек принял участие в 196 матчах Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил 80 шайб и отдал 64 результативные передачи.
Полную версию интервью можно прочитать завтра, 17 ноября, в 8:00.
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