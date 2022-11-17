Лучший снайпер КХЛ рассказал, что думает о сравнениях с Овечкиным

Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек, лидирующий в гонке снайперов Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, поделился мыслями о сравнениях с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Что я думаю о сравнениях с Овечкиным? Хах, думаю, что мы всё же на разных уровнях. Он остаётся на высочайшем уровне игры на протяжении долгих лет. Ови — потрясающий игрок. Я не знаю, как нас можно сравнивать, но спасибо за это сравнение», — сказал Мэйсек в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Отметим, что канадско-немецкий нападающий забросил 22 шайбы в 30 встречах текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Полную версию интервью можно прочитать на «Чемпионате»: