«Витязь» прервал победную четырёхматчевую серию «Торпедо»
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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Витязь» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2022, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 1
ОТ
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Попов (Ежов, Буцаев) – 15:56 (5x5) 1:1 Гончарук (Коваленко, Конюшков) – 32:20 (5x4) 2:1 Галузин (Яремчук, Волгин) – 61:02 (3x3)
На 16-й минуте Виталий Попов вывел «Витязь» вперёд. Очки за результативные передачи получили Иван Ежов и Дэниэл Буцаев. На 33-й минуте Сергей Гончарук, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Очки за голевые пасы себе в актив занесли Николай Коваленко и Богдан Конюшков. Победный гол в овертайме забил Александр Яремчук.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 18 ноября в Нижнем Новгороде сыграет с «Северсталью». «Витязь» 20 ноября примет ЦСКА.
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