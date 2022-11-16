Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Витязь» прервал победную четырёхматчевую серию «Торпедо»

«Витязь» прервал победную четырёхматчевую серию «Торпедо»
Комментарии

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Витязь» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2022, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 1
ОТ
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Попов (Ежов, Буцаев) – 15:56 (5x5)   1:1 Гончарук (Коваленко, Конюшков) – 32:20 (5x4)   2:1 Галузин (Яремчук, Волгин) – 61:02 (3x3)

На 16-й минуте Виталий Попов вывел «Витязь» вперёд. Очки за результативные передачи получили Иван Ежов и Дэниэл Буцаев. На 33-й минуте Сергей Гончарук, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Очки за голевые пасы себе в актив занесли Николай Коваленко и Богдан Конюшков. Победный гол в овертайме забил Александр Яремчук.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 18 ноября в Нижнем Новгороде сыграет с «Северсталью». «Витязь» 20 ноября примет ЦСКА.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022