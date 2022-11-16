«Витязь» прервал победную четырёхматчевую серию «Торпедо»

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Витязь» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

На 16-й минуте Виталий Попов вывел «Витязь» вперёд. Очки за результативные передачи получили Иван Ежов и Дэниэл Буцаев. На 33-й минуте Сергей Гончарук, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Очки за голевые пасы себе в актив занесли Николай Коваленко и Богдан Конюшков. Победный гол в овертайме забил Александр Яремчук.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 18 ноября в Нижнем Новгороде сыграет с «Северсталью». «Витязь» 20 ноября примет ЦСКА.