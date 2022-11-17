Иван Барбашёв забросил третью шайбу в сезоне в матче с «Чикаго»

В эти минуты в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Сент-Луис Блюз».



На момент написания новости проходит третий период. Счёт на табло в пользу гостей – 5:2.



Российский нападающий гостей Иван Барбашёв забил очередной гол для своей команды. Это третий в сезоне точный выстрел россиянина. Он отличился на 47-й минуте матча после передачи канадского форварда Джордана Кайру.



Всего в текущем сезоне Барбашёв забивал трижды. Также на его счету ровно такое же количество голевых передач. Всего он провёл 15 матчей и заработал коэффициент полезности «+2».



Всего в НХЛ у Барбашёва 366 игр, в которых он забросил 71 шайбу и отдал 84 голевые передачи. Показатель эффективности – «+15».

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