Спортивный директор «Адмирала» рассказал о возможном обмене лидеров команды

Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин сообщил, что клуб не планирует обмен своих лидеров — защитника Либора Шулака и вратаря Никиту Серебрякова.
«По Шулаку ко мне никто не обращался, но Либор сейчас имеет хорошую прессу, и наверняка у него будут какие-то предложения. Я надеюсь, что Либор останется во Владивостоке: ему этот город близок, он один из любимцев болельщиков, его очень тепло встречают и его всё устраивает. По поводу его перехода в этом сезоне — всё возможно, но мы не готовы с ним расстаться.
То же самое и по Никите Серебрякову: не готовы рассматривать ни его обмен, ни продажу. Такого ни в планах, ни в мыслях у нас нет», — цитирует Аверкина ТАСС.
Голкипер Серебряков в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ провёл 22 матча, в которых продемонстрировал процент отражённых бросков 94,9%. По этому показателю вратарь занимает второе место в КХЛ. Чешский защитник Шулак за 31 матч в составе «моряков» набрал 19 (7+12) очков и является вторым бомбардиром команды. «Адмирал» расположился на четвёртом месте в таблице Восточной конференции.
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