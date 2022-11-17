Бывший чешский нападающий: в хоккее не хватает сборных России и Беларуси

Бывший чешский нападающий Радек Дуда выразил сожаление в связи с тем, что сборные России и Беларуси лишены возможности соревноваться с другими странами.

«Оставим политику. России в хоккее не хватает, как и Беларуси. Ребята должны играть с лучшими. Российский хоккей стагнирует, хоккеисты в Европе стагнируют. За границей много интересных молодых российских игроков, которые хотели бы играть в НХЛ», — приводит слова Дуды сайт Sport.cz

На днях известный финский специалист Юкка Ялонен заявил, что сборные Финляндии, Швеции, Чехии и Швейцарии не хотят играть со сборной России.

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рассказал, что лига желает, чтобы российские хоккеисты приняли участие в Кубке мира, который был перенесён с 2024-го на февраль 2025 года.