Бывший чешский нападающий: в хоккее не хватает сборных России и Беларуси

Бывший чешский нападающий Радек Дуда выразил сожаление в связи с тем, что сборные России и Беларуси лишены возможности соревноваться с другими странами.
«Оставим политику. России в хоккее не хватает, как и Беларуси. Ребята должны играть с лучшими. Российский хоккей стагнирует, хоккеисты в Европе стагнируют. За границей много интересных молодых российских игроков, которые хотели бы играть в НХЛ», — приводит слова Дуды сайт Sport.cz
На днях известный финский специалист Юкка Ялонен заявил, что сборные Финляндии, Швеции, Чехии и Швейцарии не хотят играть со сборной России.
Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рассказал, что лига желает, чтобы российские хоккеисты приняли участие в Кубке мира, который был перенесён с 2024-го на февраль 2025 года.
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