Европа не хочет играть с Россией, да и чёрт с ней! НХЛ пора подумать над новой Суперсерией

На днях известный финский специалист Юкка Ялонен (тот самый, который с удовольствием работал в России и получал здесь большие деньги) выступил с интересным заявлением. Вот что сказал главный тренер сборной Финляндии.

«Да, я на самом деле предвижу, что будет, потому что НХЛ хочет, чтобы Россия была там. Вы догадывались, что, по крайней мере, в этот раз ничего не состоится, потому что к этому нужно подготовиться.

Перенос Кубка мира? Посмотрим, поскольку Россия в ближайшее время не вернётся в международный хоккей. Меня беспокоит, что я не могу тренировать наших лучших игроков в то время, когда работаю. В 2025 году что-то состоится? Я вообще не верю, что так будет. Это, вероятно, также касается и игроков. Все хотели сыграть против лучших в мире, такого давно не было.

Вряд ли так выйдет, что если военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) закончится сегодня, то завтра Россию вернут на международную арену. И не похоже, что спецоперация вот-вот закончится. Отношение европейских стран? Никто не хочет, чтобы Россия присоединялась к турниру, но НХЛ хочет. Мне не хочется говорить это сейчас, но все это знают. И может случиться так, что Кубок мира будет отложен на какое-то время.

Я понял, что, по крайней мере, из больших стран (Финляндии, Швеции, Чехии и Швейцарии) никто не хочет играть с Россией. Это совершенно ясно. Вы не можете проводить какие-либо турниры, если НХЛ хочет пригласить Россию, а другие отказываются от этого. В этом нет никакого смысла», — приводит слова Ялонена Iltalehti.

Напомним, ранее НХЛ и профсоюз игроков официально отменили запланированный на 2024 год Кубок мира. Теперь речь идёт о 2025 годе, но не факт, что и в эти сроки турнир удастся провести.

В НХЛ прекрасно понимают, что без российских хоккеистов подобные турниры не имеют никакого смысла. В Северной Америке хватает наших звёзд, а без Овечкина, Малкина, Кучерова, Панарина, Василевского, Шестёркина соревнование однозначно будет неполноценным.

Видимо, именно под давлением европейских стран североамериканским хоккейным боссам пришлось пойти на такие меры. Ни чехи, ни финны, ни другие европейцы явно не горели желанием играть с нами в хоккей, с удовольствием смешивая политику и спорт. Но без России они на Кубке мира тоже никому не нужны. В Канаде и США прекрасно умеют считать деньги и знают, как и на чём много зарабатывать.

Однако если европейские делегации до такой степени упёртые, то их можно отправить по известному всем направлению, а самим вместе с НХЛ прорабатывать варианты организации новой Суперсерии.

Матч России с Канадой на Кубке мира Фото: EyesWideOpen/Getty Images

Во-первых – это ностальгия. Во-вторых – это реально круто. Тот же Кросби с удовольствием захочет сыграть за Канаду, а его противостояние с Овечкиным и Малкиным стало бы вишенкой на праздничном торте.

В-третьих – подобные матчи действительно принесут деньги и не будут обделены зрительским интересом. Поэтому нет смысла ждать, когда все согласятся играть друг с другом, как того требует Кубок мира. Те же европейцы могут и дальше отказываться играть с россиянами. Зато у встреч Россия – Канада рейтинги окажутся просто запредельными! В этом можно не сомневаться.

Вот и посмотрим, как европейские сборные после организации подобных Суперсерий начнут кусать локти и участвовать в Евротурах, которые давным-давно потеряли всякий смысл и интерес. В то время как весь мир будет наслаждаться битвами самых звёздных хоккеистов планеты.