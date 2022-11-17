«Автомобилист» одержал пятую победу подряд, обыграв «Металлург» в овертайме

В Екатеринбурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Автомобилист» принимал «Металлург». Победу в овертайме со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) одержали хозяева.
На 16-й минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий гостей Филипп Майе с передач Брендана Лайпсика и Коди Кёррана. Через 50 секунд Стефан Да Коста с передачи Степана Хрипунова восстановил равенство в счёте.
На шестой минуте второго периода Кёртис Валк вывел хозяев вперёд с передач Брукса Мэйсека и Ника Эберта. На 15-й минуте второго периода Андрей Чибисов сравнял счёт в большинстве.
На девятой минуте третьего периода нападающий гостей Павел Акользин вывел «Металлург» вперёд. На 16-й минуте третьего периода нападающий «Автомобилиста» Степан Хрипунов с передачи Стефана Да Косты сделал счёт равным — 3:3.
В овертайме точный бросок Кёртиса Валка принёс победу хозяевам.
Следующий матч «Автомобилист» проведёт дома с «Сочи» 19 ноября. В этот же день «Металлург» отправится в гости к «Трактору».
- 17 ноября 2022
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