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«Автомобилист» одержал пятую победу подряд, обыграв «Металлург» в овертайме

«Автомобилист» одержал пятую победу подряд, обыграв «Металлург» в овертайме
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В Екатеринбурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Автомобилист» принимал «Металлург». Победу в овертайме со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) одержали хозяева.

На 16-й минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий гостей Филипп Майе с передач Брендана Лайпсика и Коди Кёррана. Через 50 секунд Стефан Да Коста с передачи Степана Хрипунова восстановил равенство в счёте.

На шестой минуте второго периода Кёртис Валк вывел хозяев вперёд с передач Брукса Мэйсека и Ника Эберта. На 15-й минуте второго периода Андрей Чибисов сравнял счёт в большинстве.

На девятой минуте третьего периода нападающий гостей Павел Акользин вывел «Металлург» вперёд. На 16-й минуте третьего периода нападающий «Автомобилиста» Степан Хрипунов с передачи Стефана Да Косты сделал счёт равным — 3:3.

В овертайме точный бросок Кёртиса Валка принёс победу хозяевам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2022, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Майе (Лайпсик, Кёрран) – 15:06 (5x5)   1:1 Да Коста (Хрипунов) – 15:56 (5x5)   2:1 Валк (Мэйсек, Эберт) – 25:53 (5x4)   2:2 Чибисов (Дронов, Майе) – 34:55 (5x4)   2:3 Акользин (Коробкин, Маклюков) – 48:40 (5x5)   3:3 Хрипунов (Да Коста, Мэйсек) – 55:59 (6x5)   4:3 Валк (Да Коста) – 61:25 (4x3)

Следующий матч «Автомобилист» проведёт дома с «Сочи» 19 ноября. В этот же день «Металлург» отправится в гости к «Трактору».

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