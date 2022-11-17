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16-летний Игорь Чернышов стал самым молодым игроком в истории «Динамо» в КХЛ

16-летний Игорь Чернышов стал самым молодым игроком в истории «Динамо» в КХЛ
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В эти минуты в Москве проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» на своём льду принимает «Адмирал». Идёт первый период, счёт — 0:0.

В составе хозяев в КХЛ сегодня дебютировал нападающий юниорской сборной России Игорь Чернышов. Российский форвард стал самым молодым игроком в истории «Динамо» в КХЛ. На момент матча с «Адмиралом» Игорю исполнилось 16 лет и 11 месяцев. Прежнее клубное достижение принадлежало Климу Костину (17 лет и 4 месяца), сыгравшему первый матч в лиге в сентябре 2016 года.

Чернышов стал 14-м игроком, дебютировавшим в КХЛ в возрасте 16 лет.

Следующий матч московское «Динамо» проведёт с «Куньлунь Ред Стар» 19 ноября в 17:00 мск.

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