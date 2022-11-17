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Вудкрофт: «Динамо» в матче с «Сибирью» подвела реализация

Вудкрофт: «Динамо» в матче с «Сибирью» подвела реализация
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт назвал причины поражения в матче с «Сибирью» (1:2 ОТ) и рассказал об отсутствующих игроках клуба.

«Думаю, что команда хорошо сыграла. Главное, что не получилось — реализация, она нас сегодня подвела, много моментов создавали, но не не смогли забить, что и подарило сопернику уверенность в том, что он ещё в игре, хотя, по сути, он не должен был быть в игре. Создавали моменты, контролировали ход игры, но не повезло. Из каждой игры надо выносить хорошее и плохое. Учтём эту игру и будем готовы показать лучший хоккей в следующем матче.

Где Горбунов и Лалонд? Горбунов получил повреждение, Лалонду дали отдохнуть после длинной серии. Завтра посмотрим, кого поставить в состав на следующий матч», — приводит слова Вудкрофта сайт КХЛ.

Минчане после поражения занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, с 33 набранными очками.

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