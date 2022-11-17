Кудашов — о всего одной смене 16-летнего Чернышова: очень расстроен, что так вышло

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (1:2) признался, что очень расстроился из-за того, что 16-летний нападающий Игорь Чернышов сыграл только одну смену.

«Дебют Чернышова? Это история такая. Опять же – вернусь к тому, что все наши перспективные ребята находятся под нашим вниманием. Чернышова мы привлекали уже летом, а сейчас внимательно смотрели за турниром в Санкт-Петербурге, где у нас находилась большая группа игроков. Очень сильно сыграла 18-летняя сборная, вы, наверное, видели.

Настало время вводить молодых игроков, потому что Бут и Симашев уже играют в КХЛ, а именно он из одного с ними теста. А в декабре мы планируем подводить к команде уже следующую группу ребят. И это не пустые слова. Как мы его оповестили? Как уже было сказано выше, травмопад у нас сейчас такой и болезни. Появилась возможность. Единственное, я расстроен, что он только почувствовал атмосферу. Это тоже важный момент, когда-то все так начали. Мы позвонили ему вчера, сняли с самолёта, который должен был лететь утром, и на поезде он приехал.

Ещё позитивный момент, что Тринеев у нас сегодня сыграл в центре. Ещё одного центра получили, у него уже был такой опыт в МХЛ. И сегодня он сыграл лучше, чем обычно. Это тоже немаловажный момент. Чернышов сейчас остаётся с основой, посмотрим, как будут дальше развиваться события, потому что и в МХЛ послезавтра игра, а у нас философия такая, что лучше играть, чем сидеть и проводить по 2-3 смены. У нас игры в один день, и мы посмотрим, как будет развиваться ситуация. Говорю – я очень расстроен. Он на ходу, и хотелось бы дать больше игрового времени, но видите, как сложился матч», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» после 31 матча набрало 37 очков и занимает пятое место в таблице Западной конференции КХЛ. Следующий матч москвичи проведут с «Куньлунь Ред Стар» 19 ноября в 17:00 мск.