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Голкипер «Далласа» покинул лёд на каталке после эффектных сейвов в матче с «Флоридой»

Голкипер «Далласа» покинул лёд на каталке после эффектных сейвов в матче с «Флоридой»
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Даллас Старз». Идёт третий период, гости ведут – 5:3.

В середине второго периода 30-летний канадский вратарь «Далласа» Скотт Уэджвуд проявил самоотверженность при защите своих ворот. Сначала ему удалось отразить щитком бросок финнского форварда «Флориды» Антона Лунделля, а затем уже лёжа среагировать на добивание от него же. Уже после того, как воротам ничего не угрожало голкипер схватился за спину, и не смог продолжить встречу. Он покинул лёд на носилках в сопровождении врачей, в воротах «Далласа» же появился Джейк Эттингер.

ВИДЕО.

В нынешнем сезоне Уэджвуд принял участие в семи встречах за «Даллас», в которых отражал 90,3% бросков и пропускал 3,21 шайбы за матч в среднем.

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