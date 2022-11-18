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«Коламбус» обыграл «Монреаль» в матче с 10 голами. Чинахов набирает очки в 3-й игре кряду

«Коламбус» обыграл «Монреаль» в матче с 10 голами. Чинахов набирает очки в 3-й игре кряду
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

В составе «Блю Джекетс» отличились Коул Силлинджер, Густав Нюквист, Бун Дженнер, Шон Курали (дубль) и Мэтью Оливье. За «Канадиенс» забрасывали Джордан Харрис, Джош Андерсон, Брендан Галлахер и Ник Судзуки.

21-летний российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов провёл на льду 13 минут 29 секунд и отметился результативной передачей, завершив игру с коэффициентом полезности «+1». Он набирает очки уже в третьей встрече кряду, на его счету уже девять (2+7) очков в 16 матчах нынешнего сезона. Его соотечественник и коллега по амплуа из «Монреаля» Евгений Дадонов – без очков и с полезностью «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2022, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Силлинджер (Гудбрансон, Кристиансен) – 07:28 (5x5)   2:0 Нюквист (Байройтер, Чинахов) – 16:19 (5x5)   2:1 Харрис (Судзуки, Слафковски) – 33:35 (5x5)   2:2 Андерсон (Галлахер, Дворак) – 39:57 (5x4)   3:2 Дженнер (Джонсон, Годро) – 46:36 (5x5)   3:3 Галлахер (Дворак, Хоффман) – 49:27 (5x5)   4:3 Курали (Робинсон) – 50:09 (5x5)   5:3 Оливье (Курали) – 51:09 (5x5)   5:4 Судзуки (Дак, Ковачевич) – 51:17 (5x5)   6:4 Курали (Гудбрансон, Дженнер) – 57:47 (en)
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