«Коламбус» обыграл «Монреаль» в матче с 10 голами. Чинахов набирает очки в 3-й игре кряду

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4.
В составе «Блю Джекетс» отличились Коул Силлинджер, Густав Нюквист, Бун Дженнер, Шон Курали (дубль) и Мэтью Оливье. За «Канадиенс» забрасывали Джордан Харрис, Джош Андерсон, Брендан Галлахер и Ник Судзуки.
21-летний российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов провёл на льду 13 минут 29 секунд и отметился результативной передачей, завершив игру с коэффициентом полезности «+1». Он набирает очки уже в третьей встрече кряду, на его счету уже девять (2+7) очков в 16 матчах нынешнего сезона. Его соотечественник и коллега по амплуа из «Монреаля» Евгений Дадонов – без очков и с полезностью «-1».
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