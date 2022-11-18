Дубль Кучерова и два очка Сергачёва принесли «Тампе» победу над «Калгари»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
За хозяев забивали Стивен Стэмкос, Никита Кучеров (дважды) и Филипп Майерс. У проигравших же забросил шайбу Элиас Линдхольм.
Примечательно, что российский защитник Михаил Сергачёв отметился сразу двумя голевыми пасами в этом матче.
НХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2022, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Стэмкос (Сергачёв) – 08:03 (5x5) 2:0 Кучеров (Стэмкос, Сергачёв) – 38:16 (5x4) 2:1 Линдхольм (Юбердо, Тоффоли) – 44:53 (5x4) 3:1 Майерс (Колтон) – 45:03 (5x5) 4:1 Кучеров (Хагель, Коул) – 59:46 (en)
В параллельном матче в Торонто «Торонто Мэйпл Лифс» сыграл свою игру с «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
За хозяев отличились Остон Мэттьюс и Вильям Нюландер. А у победителей забивали Йеспер Братт, Нико Хишир и Егор Шарангович.
НХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2022, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 3
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Мэттьюс (Бантинг, Марнер) – 15:15 (5x4) 1:1 Братт (Хаула, Смит) – 15:39 (5x5) 1:2 Хишир (Зеттерлунд) – 23:02 (5x5) 2:2 Нюландер (Мэттьюс, Райлли) – 57:51 (6x5) 2:3 Шарангович (Хьюз) – 60:57 (3x3)
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