Дубль Кучерова и два очка Сергачёва принесли «Тампе» победу над «Калгари»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.



За хозяев забивали Стивен Стэмкос, Никита Кучеров (дважды) и Филипп Майерс. У проигравших же забросил шайбу Элиас Линдхольм.



Примечательно, что российский защитник Михаил Сергачёв отметился сразу двумя голевыми пасами в этом матче.

В параллельном матче в Торонто «Торонто Мэйпл Лифс» сыграл свою игру с «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.



За хозяев отличились Остон Мэттьюс и Вильям Нюландер. А у победителей забивали Йеспер Братт, Нико Хишир и Егор Шарангович.