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Овечкин догнал Троттье в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времён

Овечкин догнал Троттье в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времён
Александр Овечкин
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В эти минуты в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После двух периодов хозяева впереди — 4:2.

Первую шайбу гостей в сегодняшнем матче забросил российский нападающий Александр Овечкин. Капитан столичной команды забросил 789-ю шайбу за карьеру в НХЛ и улучшил свою позицию в зачёте бомбардиров. Ранее занимавший 19-е место в рейтинге лучших бомбардиров НХЛ всех времён Овечкин сегодня набрал 1425-е очко за карьеру и повторил результат находившегося на 18-й позиции Брайана Троттье (1425).

Выше Овечкина и Троттье на 17-й строчке располагается капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, в параллельном матче с «Миннесотой Уайлд» (3:2) уже набравший 2 (1+1) очка. В активе канадского форварда на данный момент 1428 результативных действий.

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