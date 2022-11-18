Овечкин сократил отставание до одной шайбы до рекорда Гретцки по голам на выезде

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сент-Луис Блюз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт третий период, хозяева ведут – 4:2.

На 16-й минуте второй двадцатиминутки отличиться удалось 37-летнему российскому форварду «столичных» Александру Овечкину, для которого эта заброшенная шайба стала девятой в нынешнем сезоне.

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Благодаря этому взятию ворот Овечкин стал в одной заброшенной шайбе от покорения рекорда легендарного Уэйна Гретцки по количеству голов в выездных встречах. На счету Александра их стало 401, в то время как у Уэйна – 402.

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин проводит свой 19-й матч, в которых ему удалось набрать 15 (9+6) очков при показателе полезности «-14». Всего в НХЛ в 1293 встречах на его счету 789 голов и 636 результативных передач (1425 очков).