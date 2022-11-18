Кучеров стал 4-м игроком в истории «Тампы», покорившим отметку в 70 голов в большинстве

29-летний российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился одним из статистических достижений в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (4:1).

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Никита Кучеров в игре с «Калгари» забросил свою 70-ю шайбу в большинстве за карьеру и стал четвёртым игроком в истории «Лайтнинг», достигшим этой отметки, вслед за Стивеном Стэмкосом (186), Венсаном Лекавалье (112) и Мартеном Сан-Луи (96).

Напомним, в нынешнем сезоне Кучеров провёл свою 17-ю встречу, в которых ему удалось набрать 25 (9+16) очков при коэффициенте полезности «+1». Всего за карьеру в НХЛ на его счету 641 (255+386) результативное действие в 579 встречах при показателе полезности «+130».

Миллионы для русских. Зарплаты наших звёзд в НХЛ.