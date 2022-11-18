Овечкин вышел на чистое 18-е место в списке бомбардиров всех времён

В эти минуты в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После трёх периодов ничья — 4:4.

Первую шайбу гостей в сегодняшнем матче забросил российский нападающий Александр Овечкин. Капитан столичной команды забросил 789-ю шайбу за карьеру в НХЛ, а в третьем периоде отметился ещё и двумя результативными передачами.

Таким образом, Александр улучшил свою позицию в зачёте бомбардиров. Ранее занимавший 19-е место в рейтинге лучших бомбардиров НХЛ всех времён Овечкин сегодня достиг отметки 1427 очков за карьеру и превзошёл результат находившегося на 18-й позиции Брайана Троттье (1425).

Примечательно, что Овечкин мог выйти и на 17-е место, но в параллельном матче с «Миннесотой Уайлд» (6:4) капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби набрал 4 (2+2) очка. В активе канадского форварда стало 1430 результативных действий.