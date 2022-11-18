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Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке снайперов НХЛ всех времён до 12 голов

Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке снайперов НХЛ всех времён до 12 голов
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37-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от легендарного Горди Хоу, идущего вторым в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

После гостевой встречи с «Сент-Луис Блюз» (5:4) Б на счету Овечкина стало 789 заброшенных шайб в 1293 матчах. Отставание от Хоу, на счету которого 801 гол, сократилось до 12 шайб. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (894).

Напомним, Овечкин в нынешнем сезоне забросил свою девятую шайбу. Также россиянин записал на свой счёт шесть результативных передач. Он в одной шайбе (401) до покорения рекорда Уэйна Гретцки (402) по голам на выезде в НХЛ.

В прошедшем матче Овечкин провёл на льду 21 минуту 28 секунд и помимо заброшенной шайбы записал на свой счёт и две результативные передачи.

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