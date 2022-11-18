Кучеров сократил отставание от Ларионова до трёх очков в списке бомбардиров НХЛ

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Калгари Флэймз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал два очка, дважды поразив ворота «огоньков». Всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ россиянин набрал 641 (255+386) очко. По этому показателю Кучеров уступает всего три очка легендарному нападающему Игорю Ларионову, у которого на счету 644 (169+475) очка в регулярках НХЛ.

Ларионов за свою карьеру в НХЛ выступал за «Сан-Хосе Шаркс», «Детройт Ред Уингз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Экс-форвард является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. В данный момент является главным тренером нижегородского «Торпедо».