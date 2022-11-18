Г. Орлов: Матч «Ак Барс» — СКА стал настоящим украшением КХЛ

Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что в матче в Казани петербургским армейцам нужно было бережнее относиться к своим моментам.



«Удивительный матч получился в Казани. СКА приехал играть с «Ак Барсом» без ряда ключевых игроков – не было Хайруллина и Фальковского, например, — но выглядел очень симпатично. В первом периоде армейцы еще раскачивались, но во втором диктовали свои условия. Казалось, еще чуть-чуть и шайбы будут. В этот момент казанцам крупно повезло – армейцы три раза попали в штангу, а потом упустили два убойных момента в большинстве. Тут сплоховал молодой Бучельников, но сильно ругать его не стоит. В подобных ситуациях всегда вспоминаю, как совсем юный Аршавин не реализовал момент в игре против «Сельты». У Дмитрия все впереди.



СКА продолжает лидировать, это лидерство честно заработано. Ребятам нужно понять, что в роли лидера нужно быть более солидными, не подстраиваться под чью-то игру. У СКА свой стиль, своя система, с этими мыслями и нужно выходить на лед. Победная психология приходит с опытом лидерства, всё это будет. А вообще, считаю, матч получился очень интересным, он стал настоящим украшением КХЛ», — сказал Орлов в интервью «Чемпионату».

Напомним, «Ак Барс» одержал победу в матче со СКА со счётом 5:2. Хет-трик оформил нападающий казанцев Александр Радулов.