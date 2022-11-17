Увольнение Знарка отменяется! Радулов «прибил» СКА ярким хет-триком и спас честь тренера

Долгожданная и мощная победа «Ак Барса» в основное время в матче с абсолютным лидером сезона.

Первая половина этого сезона уже войдёт в историю «Ак Барса». Казанский клуб, собравший суперсостав и назначивший главным тренером мастистого Олега Знарка, натурально провалился на этом отрезке, а боссы главной команды Татарстана впервые за много-много лет всерьёз задумались о смене тренера по ходу сезона. Да, Знарку долгое время оказывалась полная поддержка, но после поражения от «Авангарда» терпение руководства закончилось. Трёхкратному обладателю Кубка Гагарина дали то ли три, то ли один матч (инсайды разнятся) на исправление ситуации, но в любом случае игра со СКА становилась для Знарка едва ли не определяющей. А ещё больше подогревался интерес к этой битве из-за фигуры главного тренера армейцев Романа Ротенберга, который в своё время убрал Знарка из сборной России и СКА спустя пару месяцев после совместного триумфа на Олимпиаде в Корее. Принципиальная, да ещё и судьбоносная игра для Олега Валерьевича!

В этом матче ожидался хоккейный огонь, однако первая половина встречи оказалась малособытийной. За полчаса команды даже ни разу не удалились, а единственной отметкой в протоколе стал гол Кирилла Петрова. Форвард «Ак Барса» кистевым с ползоны прошил Дмитрия Николаева на 16-й минуте.

А вот в середине второго периода казанцев и петербуржцев словно подменили, и они устроили настоящее шоу. Триггером стал ответный гол СКА: Никита Гусев в очередной раз продемонстрировал высочайшее индивидуальное мастерство, в одиночку разобравшись с защитой и вратарём «Ак Барса» парочкой ложных движений и точным броском в угол.

А сразу после гола в матче состоялась драка. Прямо со вбрасывания в центральном круге Дмитрий Воронков и Никита Комаров устроили довольно яркий кулачный бой, победителем из которого вышел более молодой казанский нападающий.

Возможно, именно эта драка и победа в ней одноклубника ещё больше завела и без того эмоционального Александра Радулова. Под занавес периода главный бомбардир и снайпер «Ак Барса» устроил голевое нападение на ворота Николаева, положив дубль за 109 секунд! Оба раза Радулов реализовал выходы «один на один».

Лидер казанцев сделал весомую заявку на победу в матче и спасение Знарка от увольнения, однако СКА сдаваться не собирался. В начале третьего периода армейцы отоборонялись в меньшинстве, а затем забили один ответный гол усилиями Игоря Ожиганова.

Но «Ак Барс» в этот вечер не намерен был отдавать важнейший матч. Казанцы отодвинули игру от своих ворот, а на 53-й минуте забили четвёртый гол. Илье Сафонову удался шикарный бросок из правого круга вбрасывания.

Ну а затем случились удаление Ожиганова, большинство «Ак Барса» и хет-трик Радулова! Александр запихал шайбу в ворота с пятачка и бурно отпраздновал это событие. Правда, тренерский штаб СКА взял запрос на помеху вратаря, арбитры минут пять просматривали эпизод, но в итоге постановили – хороший гол и хороший хет-трик главной звезды Казани.

5:2 – «Ак Барс» одержал яркую победу в матче. Александр Радулов, которого ещё недавно Олег Знарок показательно сажал в запас, стал главным героем встречи и спас честь тренера, которого ещё никогда не снимали по ходу чемпионата. И если казанцы действительно начнут подъём с этого мощного успеха, то не снимут и сейчас.