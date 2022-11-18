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Сергачёв — о 4:1 с «Калгари»: это была отличная победа, Василевский сыграл невероятно

Сергачёв — о 4:1 с «Калгари»: это была отличная победа, Василевский сыграл невероятно
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Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв похвалил за игру соотечественника голкипера Андрея Василевского в матче с «Калгари Флеймз» (4:1). Российский вратарь отразил 39 из 40 бросков по воротам и был признан первой звездой матча.

«Конечно, такая победа была нужна нам для обретения уверенности в обороне и для Васи. Мы пропускаем в среднем больше трёх голов за матч, и это нехорошая цифра для нас. Сегодня была отличная игра, и Вася сыграл невероятно», — цитирует защитника Tampa Bay Times.

В текущем сезоне НХЛ Василевский принял участие в 12 матчах, в которых одержал шесть побед и показал процент отражённых бросков 90,6%. «Тампа-Бэй» после 17 игр занимает шестую строчку в таблице Восточной конференции НХЛ.

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