«Эмоциональное решение. Наверное, много читал соцсети». Крылов – об увольнении Волкова

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов сообщил, что решение уволить генерального менеджера команды Алексея Волкова было эмоциональным.
«Считаю, что уход Волкова – это чисто эмоциональное решение. Не знаю, как к нему относиться. Сама форма, которая была выбрана, особенно его интервью, опубликованное до фактического объявления, позволяет делать вывод, что это эмоциональное решение. Мы его отпустили, идём дальше.
Волков, вероятно, имел в виду, что омские болельщики очень требовательны, а он, наверное, слишком много читал соцсети. Думаю, что это он имел в виду, говоря о критике», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, 14 ноября руководство «Авангарда» объявило об отставке генерального менеджера Алексея Волкова. На его должность назначен Рашид Хабибулин.
- 18 ноября 2022
-
16:16
-
16:14
-
16:10
-
15:57
-
15:47
-
15:38
-
15:24
-
15:14
-
15:11
-
14:40
-
14:28
-
14:17
-
13:51
-
13:23
-
13:00
-
12:35
-
12:11
-
11:49
-
11:25
-
10:58
-
10:43
-
10:32
-
10:13
-
10:00
-
09:47
-
09:24
-
08:59
-
08:48
-
08:30
-
08:22
-
08:02
-
07:45
-
07:37
-
07:31
-
07:16