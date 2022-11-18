«Эмоциональное решение. Наверное, много читал соцсети». Крылов – об увольнении Волкова

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов сообщил, что решение уволить генерального менеджера команды Алексея Волкова было эмоциональным.

«Считаю, что уход Волкова – это чисто эмоциональное решение. Не знаю, как к нему относиться. Сама форма, которая была выбрана, особенно его интервью, опубликованное до фактического объявления, позволяет делать вывод, что это эмоциональное решение. Мы его отпустили, идём дальше.



Волков, вероятно, имел в виду, что омские болельщики очень требовательны, а он, наверное, слишком много читал соцсети. Думаю, что это он имел в виду, говоря о критике», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, 14 ноября руководство «Авангарда» объявило об отставке генерального менеджера Алексея Волкова. На его должность назначен Рашид Хабибулин.