Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Эмоциональное решение. Наверное, много читал соцсети». Крылов – об увольнении Волкова

«Эмоциональное решение. Наверное, много читал соцсети». Крылов – об увольнении Волкова
Комментарии

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов сообщил, что решение уволить генерального менеджера команды Алексея Волкова было эмоциональным.

«Считаю, что уход Волкова – это чисто эмоциональное решение. Не знаю, как к нему относиться. Сама форма, которая была выбрана, особенно его интервью, опубликованное до фактического объявления, позволяет делать вывод, что это эмоциональное решение. Мы его отпустили, идём дальше.

Волков, вероятно, имел в виду, что омские болельщики очень требовательны, а он, наверное, слишком много читал соцсети. Думаю, что это он имел в виду, говоря о критике», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, 14 ноября руководство «Авангарда» объявило об отставке генерального менеджера Алексея Волкова. На его должность назначен Рашид Хабибулин.

Коварные медные трубы. Разбор скандального ухода генменеджера Волкова из «Авангарда» Коварные медные трубы. Разбор скандального ухода генменеджера Волкова из «Авангарда»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022