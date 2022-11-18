«Надоело каждый год менять состав». Крылов — о задачах нового генменеджера «Авангарда»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал, как руководство омского клуба приняло решение назначить на должность генерального менеджера клуба Рашида Хабибулина.

«На секундочку, Хабибулин работал в команде, которая вышла в финал Кубка Гагарина. Кроме того, именно Хабибулин привёл Кравеца в «Авангард». Думаю, что эта связка должна продолжать работу.



Я раскрою маленький секрет: когда мы с Хабибулиным договаривались о его новой должности, первой задачей поставили формирование состава на следующий сезон. Мне надоело, что мы каждый год меняем команду почти на 100%. Я бы хотел делать это заранее. Это первая задача, а потом уже текущие моменты: вратари, защитники, нападающие.



Хабибулин был моим советником, я никогда не лез в трансферную политику, и именно он давал комментарии по предложениям, исходившим от генерального менеджера. Знаковые заслуги Хабибулина в роли моего советника: это появление Грубеца, появление Михаила Кравеца. Также по иностранцам он много давал советов», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, 14 ноября руководство «Авангарда» объявило об отставке генерального менеджера Алексея Волкова. На его должность назначен Рашид Хабибулин.