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Омск подал заявку на проведение Матча звёзд КХЛ в 2023 году

Омск подал заявку на проведение Матча звёзд КХЛ в 2023 году
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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал, что Омск подал заявку на проведение Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги в 2023 году.

«Хотел провести Кубок Первого канала в Омске, меня поддержали, но просто не успели провести этот процесс.

Подаём заявку (на Матч звёзд КХЛ. — Прим. «Чемпионата») на следующий год, и есть большая доля вероятности, что мы её выиграем», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Отметим, что Матч звёзд КХЛ — 2022 пройдёт 10 и 11 декабря в Челябинске. В сезоне-2020/2021 впервые в истории КХЛ Матч звёзд не был проведён. Рига должна была принять мероприятие, однако оно в итоге было отменено из-за коронавируса. Матч звёзд прошлого сезона был запланирован на январь, он должен был пройти в Челябинске.

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