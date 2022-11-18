Остон Мэттьюс побил рекорд НХЛ по количеству голов, забитых на домашней арене «Торонто»

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз».

Как отмечает пресс-служба НХЛ, для американского форварда этого гол стал 141-м в 210 встречах на домашней арене «кленовых листьев» — «Скотиабанк-Арене». Таким образом, Мэттьюс побил рекорд НХЛ по количеству шайб, заброшенных на домашней арене «Торонто», принадлежавший легенде «Мэйпл Лифс» Матсу Сундину (140 шайб в 310 матчах).

Напомним, в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.