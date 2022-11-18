Главный тренер «Вашингтона» объяснил причины обидного поражения от «Сент-Луиса»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался после поражения в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз».

«Мы недостаточно прессинговали в атаке. Не думаю, что мы много отдали при игре в обороне, но мы должны больше давить с самого начала. Не думаю, что мы доставили достаточно шайб к воротам. У нас не было достаточно игроков перед воротами, но, думаю, после первого периода мы пошли на ворота», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Напомним, в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 по буллитам.