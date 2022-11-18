Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Вашингтона» объяснил причины обидного поражения от «Сент-Луиса»

Главный тренер «Вашингтона» объяснил причины обидного поражения от «Сент-Луиса»
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался после поражения в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз».

«Мы недостаточно прессинговали в атаке. Не думаю, что мы много отдали при игре в обороне, но мы должны больше давить с самого начала. Не думаю, что мы доставили достаточно шайб к воротам. У нас не было достаточно игроков перед воротами, но, думаю, после первого периода мы пошли на ворота», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Напомним, в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 по буллитам.

Новость по теме
Гол и две голевые передачи Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения от «Сент-Луиса»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022