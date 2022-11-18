Александр Овечкин высказался о камбэке «Вашингтона» в матче с «Сент-Луисом» со счёта 0:3

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о поражении в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (4:5 Б). «Столичные» после первого периода проигрывали со счётом 0:3, вторая 20-минутка осталась за «Кэпс» — 2:1. В третьем периоде «Вашингтон» сравнял счёт, однако всё равно уступил по буллитам.

«Очевидно, что это тяжёлое начало. Вы проигрываете 0:3 после первого периода, но, как можете увидеть, ребята не сдавались, играли усердно. Я думаю, что последние два периода были похожи на предыдущую встречу с «Флоридой»: мы стартуем так себе, но затем начинаем давить, получаем шанс вернуться в игру и выиграть её», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.