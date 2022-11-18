«Гретцки — мой кумир». Легенда «Вашингтона» высказался о погоне Овечкина за рекордом

Легендарный нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Адам Оутс поделился мыслями о погоне российского капитана команды Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. Канадский форвард за карьеру забросил 894 шайбы. На счету 37-летнего Овечкина 789 голов.

«Думаю, Овечкин вполне может обойти Гретцки. Но для этого нужно, что совпало множество вещей. Очень жаль, что центрфорвард Никлас Бекстрём травмирован — с ним Ови играть легко. Так что нужно учесть такие факторы, как здоровье, физическое состояние.



Сколько осталось Овечкину, чтобы обогнать Уэйна? 106 шайб? Конечно же, он может столько забросить, тем более контракт с «Вашингтоном» действует ещё четыре сезона. Если Александр сможет обойти Гретцки, конечно, буду очень рад за него. Гретцки — это мой кумир, один из самых любимых хоккеистов, против которых сам играл и за игрой которых наблюдал. Если это случится, уверен, сам Гретцки на это отреагирует положительно. Но сам факт, что Овечкин так близко подошёл к Гретцки и его рекорду, — это уже фантастика», — приводит слова Оутса «Матч ТВ».

Отметим, что в нынешнем сезоне Овечкин забросил девять шайб. Он отстаёт от Гретцки на 105 голов. Контракт россиянина с «Вашингтоном» будет действовать ещё четыре года.