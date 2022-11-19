Голевые передачи Кузьменко и Михеева помогли «Ванкуверу» обыграть «Лос-Анджелес»

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувер Кэнакс» и «Лос-Анджелес Кингз». Уверенную победу в матче одержали хозяева со счётом 4:1.

Российский нападающий «косаток» Андрей Кузьменко отметился двумя голевыми передачами. Россиянин Илья Михеев записал на свой счёт результативную передачу. Дубли на счету Брока Бёзера и Элиаса Петтерссона. Единственный гол в составе «королей» забил Блэйк Лизотт. Отметим, что Кузьменко четыре матча подряд не набирал очков.

Следующий матч «Ванкувер» проведёт на своей площадке с «Вегас Голден Найтс» 22 ноября. «Лос-Анджелес Кингз» завтра, 20 ноября, проведёт гостевой матч с «Сиэтл Кракен».