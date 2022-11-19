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Голевые передачи Кузьменко и Михеева помогли «Ванкуверу» обыграть «Лос-Анджелес»

Голевые передачи Кузьменко и Михеева помогли «Ванкуверу» обыграть «Лос-Анджелес»
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувер Кэнакс» и «Лос-Анджелес Кингз». Уверенную победу в матче одержали хозяева со счётом 4:1.

Российский нападающий «косаток» Андрей Кузьменко отметился двумя голевыми передачами. Россиянин Илья Михеев записал на свой счёт результативную передачу. Дубли на счету Брока Бёзера и Элиаса Петтерссона. Единственный гол в составе «королей» забил Блэйк Лизотт. Отметим, что Кузьменко четыре матча подряд не набирал очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2022, суббота. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Петтерссон (Кузьменко, Михеев) – 25:40 (5x5)   2:0 Бёзер (Миллер, Хьюз) – 30:09 (5x4)   2:1 Лизотт (Уокер, Эдлер) – 33:46 (5x5)   3:1 Петтерссон (Кузьменко, Хьюз) – 34:50 (5x5)   4:1 Бёзер (Дрис) – 45:07 (5x5)

Следующий матч «Ванкувер» проведёт на своей площадке с «Вегас Голден Найтс» 22 ноября. «Лос-Анджелес Кингз» завтра, 20 ноября, проведёт гостевой матч с «Сиэтл Кракен».

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