Форвард «Нью-Джерси»: в этом сезоне мы не какая-то шутка, мы серьёзная команда
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Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Майлз Вуд доволен игрой команды в текущем сезоне НХЛ и считает, что глубина состава позволит «дьяволам» добиться успеха.
«Мы играем усердно и в быстром темпе, и в этом году мы не шутим. Мы серьёзная команда, и это здорово, потому что я был в командах, где мы не добились успеха, и я думаю, что соперники временами воспринимали победы над нами как должное. Но только не в этом году. Думаю, у нас появилась отличная глубина состава», — цитирует нападающего The Score.
«Дьяволы» одержали 11 побед подряд и после 17 матчей занимают второе место в общей таблице НХЛ. Клуб из «Нью-Джерси» потерпел всего три поражения в текущем регулярном сезоне НХЛ. В прошлом году «Дэвилз» заняли 14-е место в таблице Западной конференции.
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