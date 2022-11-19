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Два очка Дубакина помогли «Амуру» одержать победу в матче с «Барысом» в гостях

Два очка Дубакина помогли «Амуру» одержать победу в матче с «Барысом» в гостях
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В Астане завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Барыс» на своём льду принимал хабаровский «Амур». Победу со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) одержали гости.

В конце первого периода счёт открыл нападающий «Барыса» Ансар Шайхмедденов с передач Егора Петухова и Джереми Бракко. За 39 секунд до конца первого периода счёт сравнял Сергей Дубакин с передачи Кэмерона Ли.

В начале второй двадцатиминутки вывел «Амур» вперёд Ян Дрозг с передач Сергея Дубакина и Владислава Барулина.

В конце третьего периода окончательный счёт установил Александр Шаров с передачи Игоря Руденкова, забросив в пустые ворота астанчан.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2022, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Шайхмедденов (Петухов, Бракко) – 18:02 (5x4)   1:1 Дубакин (Ли) – 19:21 (5x4)   1:2 Дрозг (Дубакин, Барулин) – 21:50 (5x5)   1:3 Шаров (Аляев) – 59:48 (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Барыс» проведёт 21 ноября дома с уфимским «Салаватом Юлаевым». «Амур» в этот же день сыграет в гостях с «Трактором».

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