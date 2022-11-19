Два очка Дубакина помогли «Амуру» одержать победу в матче с «Барысом» в гостях

В Астане завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Барыс» на своём льду принимал хабаровский «Амур». Победу со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) одержали гости.

В конце первого периода счёт открыл нападающий «Барыса» Ансар Шайхмедденов с передач Егора Петухова и Джереми Бракко. За 39 секунд до конца первого периода счёт сравнял Сергей Дубакин с передачи Кэмерона Ли.

В начале второй двадцатиминутки вывел «Амур» вперёд Ян Дрозг с передач Сергея Дубакина и Владислава Барулина.

В конце третьего периода окончательный счёт установил Александр Шаров с передачи Игоря Руденкова, забросив в пустые ворота астанчан.

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Следующий матч «Барыс» проведёт 21 ноября дома с уфимским «Салаватом Юлаевым». «Амур» в этот же день сыграет в гостях с «Трактором».