Главный тренер «Адмирала»: мы довольны результатом, тем, как сработало большинство

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (4:3 Б) и высказался об игре в большинстве клуба из Владивостока.

«Конечно, мы довольны результатом, тем, как сработало большинство. Было нелегко, Минск очень мощно выглядел на протяжении всего матча, особенно в первом периоде. Мы ожидали этого, спасибо Серебрякову, во многих моментах оставил нас в игре в первом периоде. Ведя в счёте 3:1, мы умеем доводить матчи до победы, но Минск правда очень мощно сыграл в атаке, временами было очень тяжело. Но дотерпели, сблокировали – самоотдача и самопожертвование на уровне. Порадовала реализация большинства, в последних матчах оно у нас не так хорошо работало. Тайм-аут в концовке взяли, потому что Минск наращивал давление, наседал до ворота. Надо было дать ребятам подышать, чтобы не проиграть в основное время. Видно было, что хозяева владели инициативой, чего тут говорить.

Понравились те, кто вышел из-за ротации – по ряду причин несколько ведущих хоккеистов у нас не играли: травмы, немного приболели. Вышли те, кто не так много играл в сезоне, но они достойно действовали. Нам есть на кого опереться, тем более сезон длинный. Довольны тем, что победили здесь, что обыграли московское «Динамо», но нам предстоит ещё одна игра на выезде. Сейчас поулыбаемся и будем готовиться дальше», — приводит слова Тамбиева сайт КХЛ.

«Адмирал» после победы поднялся сразу на две строчки и занимает второе место в таблице Восточной конференции. Следующий матч «Адмирал» сыграет в гостях с «Нефтехимиком» 21 ноября.