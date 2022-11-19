Главный тренер «Куньлуня»: команда растёт и развивается, но нужно учиться на ошибках

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд подвёл итог матча с московским «Динамо» (3:5) и рассказал, что его команде стоило бы больше бросать в сегодняшнем матче.

«Мне понравилась эта игра. Мы провели два хороших матча, проявили силу духа в них. Старались, боролись, провели матч упорно. Шайбы, которые пропустили в меньшинстве, были досадными. Сегодня нам стоило создавать больше возможностей, больше бросать. Поработаем над этим. Некоторые из ребят всё ещё узнают о культуре команды, которую мы пытаемся строить. Некоторым стоит поработать над тем, чтобы выполнять функции своих игровых ролей. Иногда не стоит делать лучшие передачи, а просто бросать — как сегодня сделал Алекс Рич, который просто бросил, и шайба вошла в ворота. Команда растёт и развивается, это не может не радовать. Да, что-то ещё не получается, но надо научиться чему-то из этих ошибок», — цитирует Айрленда сайт КХЛ.

«Куньлунь Ред Стар» после поражения расположился на 10-м месте в таблице в Западной конференции КХЛ.