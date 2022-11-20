Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин обошёл Зубруса и сравнялся с Тарджоном по количеству матчей в НХЛ

Овечкин обошёл Зубруса и сравнялся с Тарджоном по количеству матчей в НХЛ
Комментарии

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Колорадо Эвеланш».

В этой встрече принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, для которого этот матч стал 1294 в карьере НХЛ. По этому показателю он обошёл Дайнюса Зубруса и сравнялся с Пьером Тарджоном. Теперь Овечкин и Тарджон делят между собой 68-е место.

Следующей целью Овечкина является Дэйв Кеон, на счету которого 1296 матчей.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 20 матчах, в которых записал в свой актив 10 голов и сделал 8 результативных передач при коэффициенте полезности «-13».

Дуэль Овечкина с Кросби легендарна. Яростно соревнуются, даже не играя друг против друга Дуэль Овечкина с Кросби легендарна. Яростно соревнуются, даже не играя друг против друга
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022