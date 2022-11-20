Овечкин обошёл Зубруса и сравнялся с Тарджоном по количеству матчей в НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Колорадо Эвеланш».
В этой встрече принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, для которого этот матч стал 1294 в карьере НХЛ. По этому показателю он обошёл Дайнюса Зубруса и сравнялся с Пьером Тарджоном. Теперь Овечкин и Тарджон делят между собой 68-е место.
Следующей целью Овечкина является Дэйв Кеон, на счету которого 1296 матчей.
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 20 матчах, в которых записал в свой актив 10 голов и сделал 8 результативных передач при коэффициенте полезности «-13».
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